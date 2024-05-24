Cudi Dağı'nda Anadolu Parsı ile sırtlanların kavgası - Son Dakika
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Yerel

Cudi Dağı'nda Anadolu Parsı ile sırtlanların kavgası

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Silopi Kaymakamı Cihat Koç'un paylaşımına göre, Cudi Dağı'nda termal kameralar tarafından Anadolu Parsı ve sırtlanların kavgası kaydedildi. Görüntülerde Anadolu Parsı'nın saldırı hazırlığı yapması ve sırtlanların tepki vermesi görülüyor. Ayrıca, koruma altında olan su samurlarının neşeli görüntüleri de yer alıyor.

24.05.2024 18:30
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Cudi Dağı'nda Anadolu Parsı ile sırtlanların kavgası

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesi tarafına bakan Cudi Dağı'nda termal kameralar tarafından Anadolu Parsı ve sırtlanların kavgası kaydedildi.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cudi Dağı bölgesinde daha önce hiçbir objektife yakalanmayan, nesli tehlike altına olup koruma altına alınan Anadolu parsı ve sırtlan karşı karşıya geldi. O anlar, termal kameraya yansıdı. Termal kameralara yansıyan görüntülerde, Anadolu Parsı, yüksek kayalıklara çıkıp sırtlanlara saldırı hazırlığı içerisine girdiği ve sırtlanlarında Anadolu Parsı'na baktığı görülüyor. Başka bir görüntüde ise, yine nesli tehlikede olan ve koruma altında olan su samurlarının neşeli görüntüleri görülüyor.

Kaymakam Koç, hesabında "Bir yanda ülkemizde bugüne kadar aynı karede hiç görüntülenmemiş olan Anadolu Parsı ve sırtlan arasında yaşanan gergin anlar, diğer yanda su samurlarının neşeli oyunları. Cudi Dağı'nın Silopi'ye bakan yamaçlarında kameralara takılanlar" notu ile paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cudi Dağı'nda Anadolu Parsı ile sırtlanların kavgası - Son Dakika

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