Celal Kadooğlu ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir araya geldi

Terörden temizlenerek inanç turizminin ve huzurun merkezi haline gelen Cudi Dağı Sefine Mevkii, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Hazreti Nuh'u Anma Merasimi" ile tarihi günlerinden birini yaşadı. Hz. Nuh'un Gemisi'nin karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen bu kutsal topraklardaki merasime, bölge ve ülke ekonomisinin lider isimleri de büyük ilgi gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde gerçekleştirilen tarihi etkinlikte yer alarak hem manevi atmosfere ortak oldu hem de devletin zirvesiyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Kültürel miras ve gündem masaya yatırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de eşlik ettiği programda Başkan Celal Kadooğlu ve Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek güncel ekonomik gelişmeleri, bölgenin tarım-ihracat potansiyelini ve merasimin inanç turizmi açısından önemini değerlendirdiler.

Görüşmede, bölgedeki kalıcı huzur ikliminin ticarete ve tarımsal üretime olan pozitif yansımaları ele alınırken, bereketli Mezopotamya topraklarının küresel pazarlardaki gücünü artıracak stratejik adımlar üzerinde duruldu. Celal Kadooğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ihracatçıların vizyonunu aktarırken, devletin üretime ve üreticiye verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.

"Cudi'deki bu huzur, ihracatımızın da bereketidir"

Etkinlik sonrası değerlendirmelerde bulunan Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Cudi Dağı'nın insanlığın ortak mirası olduğuna dikkat çekerek, "Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu Şehr-i Nuh Şırnak'ta, bu muazzam manevi atmosferi solumak bizler için büyük bir onur. Geçmişte acılarla anılan bu toprakların bugün TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'un himayelerinde bir barış, inanç ve kültür merkezine dönüşmesi gurur vericidir. Cudi Dağı'nda filizlenen bu huzur iklimi, sadece bölge halkına değil; Mezopotamya'nın bereketli topraklarında üretim yapan, dünyaya ihracat köprüleri kuran tüm iş dünyamıza büyük bir motivasyon sağlamaktadır" dedi.

Kadooğlu ayrıca, organizasyonun kusursuz şekilde hayata geçirilmesini sağlayan Şırnak Valisi Birol Ekici'ye ve emeği geçen tüm kurumlara şahsı ve Birliği adına şükranlarını iletti. Merasim kapsamında kılınan öğle namazının ardından, yapımı süren Cudi Dağı Sefine Hz. Nuh Nebi Camisi inşaatında incelemeler yapıldı ve katılımcılara aşure ikramında bulunuldu. - GAZİANTEP