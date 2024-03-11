Çukurova Basketbol Kulübüne 7 Milyon TL Nakdi Katkı Verilecek

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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Mersin'i Kadınlar Avrupa Ligi'nde başarı ile temsil eden ve en iyi 4 takım arasına girme başarısını gösteren Çukurova Basketbol Kulübüne, 4'lü final maçlarının Mersin'de oynanması halinde 7 milyon TL nakdi katkı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara havale edilen 13, birimlerden gelen 22 olmak üzere toplam 35 madde görüşüldü. Mecliste görüşülen maddeler arasında yer alan; FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 4'lü final maçlarının Mersin'de oynanması halinde Çukurova Basketbol Kulübüne 7 milyon TL nakdi katkı verilmesini içeren madde de oy birliği ile kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, meclis toplantısının dilek ve temenniler kısmında değerlendirmeler gerçekleştirdi. Dursun, hayırlı bir Ramazan Ayı dilerken, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü, 14 Mart Tıp Bayramı ile 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü de kutladı.

"Güzel, uyumlu bir meclis oldu"

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde 5 yıl boyunca önemli hizmetlerin görüşüldüğünü ifade eden Dursun, "5 yıl boyunca bu mecliste ilimize hizmet etmek, üretmek için hepimiz bir çaba sarf ettik. Güzel, uyumlu bir meclis oldu. Burada güzel çalışmalar oldu, ben şahsen biliyorum meclislerin izlenme oranı da çok yüksek. Bu anlamda da önemliydi. Yani halk da kendi seçtiği meclis üyesinin ne yaptığını gördü. Ben bu çalışmalarından dolayı her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

2.Çevre Yolunda çalışmalar sürüyor

Dursun, 2. Çevre Yolunda çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Çalışmaların tamamlandığı kısmın bugün itibariyle ulaşıma açılacağını belirten Dursun, "980 metrelik bölümü yaklaşık bir hafta kadar önce ulaşıma açıldı. Bugün itibariyle de 35 metre genişlikteki yolun bin 300 metrelik kısmı bu akşam itibariyle açılacak. Yani 2 bin 280 metrelik bölümü Fatih Caddesi ve Akdeniz Caddesi'ne bağlantıları da yapıldı" şeklinde konuştu.

Birçok cadde ve yol hizmete açılacak

Erdemli sahil yolunda da çalışmaların tamamlandığını kaydeden Dursun, "Erdemoğlu Bulvarındaki çalışmalar tamamlandı. 17 Mart'ta hizmete açılacak. Liman yolu Abide Kavşağı ile Turgut Özal kavşağı arasındaki 2.5 kilometrelik hattaki çalışmalar da tamamlandı. 18 Mart'tan itibaren burası da ulaşıma açılacak. 3. Çevre Yolunda devam eden projeler var. Vahap Başkanımız dur durak bilmiyor, orayı da açıyor. 25 Mart'a kadar Vahap Başkanımız hizmete açacak. Mersinli hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Tarsus Doğa Parkı yerleşkesi içerisinde bulunan Tarsus Atlı Spor Parkı'nın faaliyete geçirilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili konu da mecliste görüşüldü. Konu meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi. - MERSİN