Çukurova Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüplerine Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüplerine Destek Sözü Verdi

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Çukurova Demirspor, 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Takımı ve Çukurova Demirordu Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, amatör spor kulüplerine malzeme ve maddi anlamda desteklerinin süreceğini açıkladı.

25.03.2024 12:12  Güncelleme: 12:43
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Çukurova Demir spor, 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Takımı ve Çukurova Demirordu Spor Kulübü'nü ziyaret eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Tüm kulüplere malzeme anlamında ve maddi anlamda sahip çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz. Amatör kulüplere desteğimiz sürecek" dedi.

Başkan Çetin, amatör spor kulüplerinin her zaman yanında yer aldıklarını belirterek, bu anlayışın bundan sonra da devam edeceğini açıkladı.

Çukurova Demirspor, 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Takımı ve Çukurova Demirordu'yu ziyaret eden Başkan Çetin, şunları söyledi:

"Güzel şeyler yaptığınız zaman hakkınızda güzel şeyler anlatılıyor. Spor anlamında da Çukurova'ya çok şeyler kazandırdığımızı görüyorum. Bunun için de çabamız halen devam ediyor. Uzmanlık dönemi dediğimiz yeni dönemde de bu anlayışımız sürecek. Tüm kulüplerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her mahalleye bir spor tesisi kazandıracağız. Futbol dünyanın en popüler sporu ama salon sporları da var. Bu konuda ben de duyarlıyım. Uzun yıllar voleybolla uğraştım. Voleybol camiasının bizden beklentileri vardı. Çukurova'nın Sultanlarını kurduk ilk kez 1. Lig'de mücadele ettiler ve şampiyon oldular. Şimdi Sultanlar Ligi'nde mücadele ediyorlar. Bu konuda görevimi yaptım. Dünyanın en iyi takımları bizim ligimizde mücadele ediyor. Kadın voleybolu haricinde dünyada bir numara olduğumuz bir spor dalı yok. Bu kızlar Cumhuriyetin, Atatürk'ün kızları. Cumhuriyetin savunucusu olacağız ve Atatürk ilkelerini yaşatacağız. Dünyada hiçbir lider yoktur ki gençlere bu kadar güvensin ve onlara bayram armağan etsin. O da Büyük Önder Atatürk'tür. Biz hepimiz Cumhuriyetin muhafızları olmaya devam edeceğiz. Sporla uğraşan çocuk derslerinde de başarılı olur. Bu gençlere sahip çıkan kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Bize düşen onlara destek olmaktır. Tüm kulüplere malzeme anlamında ve maddi anlamda sahip çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz. Amatör kulüplere desteğimiz sürecek."

Çukurova Demirspor Kulübü Başkanı Kamil Aslan da amatör spor kulüplerine yaptığı hizmetlerden dolayı Çetin'e teşekkür etti. Çukurova ilçesinde nizami bir futbol sahası olmadığını, ilçedeki amatör takımların maçlarını diğer ilçelerde yapmak zorunda kaldığını belirten Kamil Aslan, "Başkan Soner Çetin bu konuda da elini taşın altına koydu ve arsa tahsisi yaparak Çukurova'ya ilk nizami futbol sahasını kazandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüplerine Destek Sözü Verdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediye Başkanı Amatör Spor Kulüplerine Destek Sözü Verdi - Son Dakika

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