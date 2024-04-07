Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, çalışanlarıyla bayramlaştı

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31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Çukurova Belediye Başkanı seçilen Emrah Kozay, dokuz günlük bayram tatili öncesinde belediye çalışanlarıyla tanışma ve bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Mesai arkadaşlarının bayramını kutlayan Kozay, Çukurova'yı adına yakışan bir kent haline getireceklerini belirterek, "Bu hedefe doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Belediyemizin hizmet kalitesini artırarak kentimizdeki yaşam kalitesini de yükselteceğiz" dedi.

Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanışma ve bayramlaşma töreni yoğun katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy ve meclis üyelerinin de katıldığı törende Başkan Kozay, çalışanları tarafından alkışlarla karşılandı. Çukurova halkına bugüne dek verilen hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Kozay, önümüzdeki beş yıllık dönemde Çukurova'da fark oluşturan hizmetlerin hayata geçirileceğinin altını çizdi. Kozay, "Çukurova'mızı daha çağdaş, daha yaşanabilir bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Verdiğimiz tüm hizmetlerin niteliğini artıracağız. Belediyemizden hizmet almaya gelen her yurttaşımızın buradan memnuniyetle ayrılmasını sağlayacağız. Hepimizin eksikleri olabilir ama bu eksiklikleri birlikte alacağımız eğitimlerle tamamlayıp, daha donanımlı bireyler olarak halkımıza hizmet edeceğiz" diye konuştu. Belediye bünyesinde görev yapan herkesin sorumluluklarının bilincinde olarak, kamu hizmetine uygun bir şekilde çalışması gerektiğinin altını çizen Başkan Kozay, personelinin Ramazan Bayramını da kutladı. Başkan Kozay ve meclis üyeleri daha sonra belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı. - ADANA