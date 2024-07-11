Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Temizlik Çalışmalarına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Temizlik Çalışmalarına Katıldı

Geniş Video İzle

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçe sokaklarında temizlik çalışmalarına katıldı. Yeraltı konteynerlerinin kapatılması ve sokakların yıkanması gibi işlemleri denetleyen Başkan Kozay, Çukurova'nın sağlığının kendilerine emanet olduğunu belirtti.

11.07.2024 09:46  Güncelleme: 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle ilçe sokaklarına indi. Ekiplerle yeraltı konteynerlerini kapatıp, konteyner yıkama çalışmalarını denetledikten sonra yolları süpüren Başkan Kozay, arazözle sokakları yıkadı. Kozay, "Çukurova'nın sağlığı bize emanet" dedi.

Başkan Kozay, Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat, Meclis üyeleri, CHP Çukurova İlçe Örgütü yöneticileri, başkan yardımcıları ve birim amirleriyle Toros Mahallesi'nde yürütülen temizlik çalışmalarına katıldı. İlk olarak kanalizasyon sistemine bağlı olmadığı için halk sağlığını tehdit eden yeraltı konteynerinin kapatılma çalışmasını bizzat gerçekleştiren Kozay, 33 yeraltı konteynerinden 18'inin kapatıldığını söyledi.

Yeraltı konteynerinin altındaki hamam böceklerini gösteren Başkan Kozay, "Burada bakteriler ürüyor ve Çukurova halkının sağlığını tehdit ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Çünkü Çukurova'nın sağlığı bize emanet" diye konuştu.

Kapatılan yeraltı konteynerinin yerine yerüstü konteynerleri yerleştirilirken, Başkan Kozay konteyner yıkama çalışmalarını da denetledi. Süpürge aracıyla sokakları süpüren Başkan Kozay, arazözle mahalledeki sokakları yıkadı.

Kaynak: ANKA

Emrah Kozay, Çukurova, Çevre, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Temizlik Çalışmalarına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
03:47 Japonya’nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
23:52 Sonuç bildirgesi yayımlandı NATO zirvesine 2026’da Türkiye ev sahipliği yapacak Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
09:24 Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı
09:14 Taraftar yolunu gözlüyordu İşte En-Nesyri’nin Fenerbahçe’ye geleceği tarih Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih
08:59 NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya’ya yardımı acilen kesin NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya'ya yardımı acilen kesin
08:11 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı
07:49 Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’den 3. bebek müjdesi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi
07:35 Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu
07:05 Afyonkarahisar’da korkutan deprem Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı
05:25 Dünya liderleri aynı sofrada Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı Dünya liderleri aynı sofrada! Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 10:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Temizlik Çalışmalarına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement