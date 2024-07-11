Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Temizlik Çalışmalarına Katıldı

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(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle ilçe sokaklarına indi. Ekiplerle yeraltı konteynerlerini kapatıp, konteyner yıkama çalışmalarını denetledikten sonra yolları süpüren Başkan Kozay, arazözle sokakları yıkadı. Kozay, "Çukurova'nın sağlığı bize emanet" dedi.

Başkan Kozay, Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat, Meclis üyeleri, CHP Çukurova İlçe Örgütü yöneticileri, başkan yardımcıları ve birim amirleriyle Toros Mahallesi'nde yürütülen temizlik çalışmalarına katıldı. İlk olarak kanalizasyon sistemine bağlı olmadığı için halk sağlığını tehdit eden yeraltı konteynerinin kapatılma çalışmasını bizzat gerçekleştiren Kozay, 33 yeraltı konteynerinden 18'inin kapatıldığını söyledi.

Yeraltı konteynerinin altındaki hamam böceklerini gösteren Başkan Kozay, "Burada bakteriler ürüyor ve Çukurova halkının sağlığını tehdit ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. Çünkü Çukurova'nın sağlığı bize emanet" diye konuştu.

Kapatılan yeraltı konteynerinin yerine yerüstü konteynerleri yerleştirilirken, Başkan Kozay konteyner yıkama çalışmalarını da denetledi. Süpürge aracıyla sokakları süpüren Başkan Kozay, arazözle mahalledeki sokakları yıkadı.