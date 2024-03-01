Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Lions Kulübü'nün konuğu oldu.
Adana Lions Kulübü'nün şubat ayı olağan toplantısına onur konuğu olarak katılan Başkan Çetin, 10 yıl boyunca lionlarla uyumlu bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Belediye başkanı olarak hiçbir zaman siyaset yapmadığını anlatan Çetin, şöyle konuştu:
"Siyaset yapmak belediye başkanının işi değildir. Belediye başkanı hizmet yapar. Biz de bunu yapmak istedik. Belediye başkanının şu partiden mu partiden olması da önemli değildir. Önemli olan herkese hizmet etmesidir. 10 yıl boyunca uyumlu çalıştık. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizler çok güzel işler yaptınız."
Çetin, 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir siyasi partinin adayı olduğunu belirterek, "Ama siyasetten ziyade yerel seçimlerinde adayın şahsı ve projeleri önemlidir. Hep halka dokunan şeyler yaptım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sevildiğimi biliyordum ama son 10 günde ne kadar çok sevildiğimi gördüm. İnşallah 31 Mart'ta saygıdeğer hemşehrilerimin isteğiyle görevimize devam etmeyi düşünüyorum" dedi.
Adana Lions Kulübü Başkanı Yasir Avar da Çetin'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Toplantıda, kulübün şubat ayı faaliyetleriyle ilgili slayt gösterisiyle bilgi verildi ve plaket takdimi yapıldı.
Son Dakika › Yerel › Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin Adana Lions Kulübü'nün Konuğu Oldu - Son Dakika
Ebru Gündeş ile Dubai'de sessiz sedasız evlenen Murat Özdemir'in eski Selin Kabaklı sessizliğini bozdu. Kandırıldığını ve aldatıldığını söyleyen Kabaklı, "Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ebru ve Murat'ın şovunu gülerek izliyorum" dedi.
Milli imkanlarla geliştirilen Roketsan ÇAKIR Seyir Füzesi, yeni bir atış testini daha başarıyla tamamladı. AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR, hedefini tam ortasından vurdu. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Türk Havacılığının altın çağı' notunu düştü.
22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings, bir barda tanıştığı aktör Leonardo Di Caprio'nun cinsel ilişki esnasında kulaklık takıp müzik dinlediğini itiraf etti.
Son yıllarda toplumun şans oyunlarına ilgisinin arttığı yönündeki yorumlara CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş de katıldı. Ateş, konuyla ilgili bilgi paylaşarak 2023'te devletin bu oyunlardan elde ettiği vergi gelirinin yüzde 175 oranında arttığını söyledi.
Balıkesir'de CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı ile aynı isme sahip olan ve bağımsız aday olarak seçimlere giren Ahmet Akın kayıplara karıştı. İşinden ayrılan, evine gitmeyen ve telefonlara çıkmayan bağımsız aday Akın'a tepkiler büyürken CHP'nin adayı Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'da katıldığı "Deprem Dirençli Antalya" söyleşisinde önemli uyarılarda bulundu. Antalya'nın doğusundaki risklere dikkat çeken Görür, "Depremde Antalya'nın doğusunda binalar ya ters döner ya da suyun içine batarlar" dedi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi olan Yaren leylek, 13. yılda da balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yaren'in yuvasının canlı yayınla izlenebileceğini ve yavrularına takip cihazı takılacağını belirtti.
İnternet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri, bir çiftin arasını bozdu. Eşinin baskılarına dayanamayan kadın, boşanma davası açtı. İddialara göre, kadının eşi, onu sohbet sitelerine girmeye ve başka erkeklerle konuşmaya zorluyordu. Eşinin ise kadın kılığına girerek başka erkeklerle sohbet ettiği ve para kazandığı iddia edildi. Kadın, yaşadığı mağduriyetlerden dolayı delilleri topladıktan sonra polise ihbar etti ve boşanma davası açtı.
Adana'da pompalı tüfekle polis merkezine saldırı düzenleyen şüpheli, karşı ateşle kolundan vuruldu. Olayın ardından kaçan, saklandığı adreste yakalanıp, gözaltına alınan saldırgan, tutuklandı. Saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İsmi açıklanmayan şüphelinin, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının tespit edilmediği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?