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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Lions Kulübü'nün konuğu oldu.

Adana Lions Kulübü'nün şubat ayı olağan toplantısına onur konuğu olarak katılan Başkan Çetin, 10 yıl boyunca lionlarla uyumlu bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Belediye başkanı olarak hiçbir zaman siyaset yapmadığını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Siyaset yapmak belediye başkanının işi değildir. Belediye başkanı hizmet yapar. Biz de bunu yapmak istedik. Belediye başkanının şu partiden mu partiden olması da önemli değildir. Önemli olan herkese hizmet etmesidir. 10 yıl boyunca uyumlu çalıştık. Sizlere teşekkür ediyorum. Sizler çok güzel işler yaptınız."

Çetin, 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir siyasi partinin adayı olduğunu belirterek, "Ama siyasetten ziyade yerel seçimlerinde adayın şahsı ve projeleri önemlidir. Hep halka dokunan şeyler yaptım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sevildiğimi biliyordum ama son 10 günde ne kadar çok sevildiğimi gördüm. İnşallah 31 Mart'ta saygıdeğer hemşehrilerimin isteğiyle görevimize devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

Adana Lions Kulübü Başkanı Yasir Avar da Çetin'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Toplantıda, kulübün şubat ayı faaliyetleriyle ilgili slayt gösterisiyle bilgi verildi ve plaket takdimi yapıldı.