Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin\'in Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in Seçim Koordinasyon Merkezi, Güzelyalı Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı.
Başkan Çetin'in Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. Çetin, Koordinasyon Merkezi'nin kurdelesini, İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ayyüce Türkeş Taş, Seyhan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, İYİ Parti Çukurova İlçe Başkanı Cihan Özkan ve diğer başkan adaylarıyla beraber kesti.
Törende konuşan Başkan Çetin, 31 Mart'tan sonra Çukurova'ya altın dönemini yaşatacaklarını söyleyerek, açılış töreninde her siyasi partiden vatandaşı görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Adanalıların seçimlerde tercihini adaya göre yaptığını belirten Çetin, şöyle konuştu:
"Siyasi parti ikinci plandadır. Güvendikleri, inandıkları adaya oy verir, partiye değil. Ben 10 yıl önce de herkesin başkanıyım diyordum, bugün geldiğimiz noktada da aynı düşüncemizi paylaşmaya devam ediyoruz. Herkesin, her kesimin başkanı oldum, olmaya devam edeceğim."
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Çetin, şöyle devam etti:
"Bana yüreklerini ve kucaklarını açtılar. 31 Mart'ta çok büyük bir zaferle taçlandıracağız, bu kez kutlama yapmak için sokakları dolduracağız. Bizleri heyecan ve samimiyetle karşılayan halkımıza çok teşekkür ederim. 10 yıl boyunca hayatları kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yükseltecek, Türkiye'ye örnek olan projelerle karşınıza geçtim, her yıl bir toplu açılış töreni yaptık. 10. toplu açılış törenini de en yakın zamanda yaparak, Türkiye'de belediyecilik anlayışında bir ilke daha imza atacağız. Bizi mağdur ettiler, bir adayın yeterli olup olmadığına bakılmadan karar verildi. Herkes 31 Mart sonrasının hesabını yapıyor. CHP'nin kurumsal yapısının, partinin kendi öz değerlerinin hiçbir suçu yoktur. Ben CHP'yi yönetemeyenlere kızıyorum ve başarısızlığı sebebi olarak onları görüyorum. İYİ Parti'den aday olacağımızı duyunca çok korktular. Önümüzü kesmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Ancak biz bu işleri bilen biriyiz. İYİ Parti'den adaylık açıklamasını yapmadan önce, gece saat 01.30 civarı CHP'den e-devlet üzerinden istifamızı vererek, sabah erkenden noter tasdikli evrakı bizzat elden yetkili mercilere teslim ettik. CHP'nin buradaki iş bilmez yöneticileri aday olmamızı engellemek için saat 11.00'de itiraz dilekçesi götürüp verdiler. Ancak biz sabah erkenden noter tasdikli adaylık dilekçemizi teslim ettiğimiz için onlar boşa düştüler. Bir avukat olarak hukuk dersi de vereceğiz, bizi hala engellemeye çalışıyorlar kendilerini rezil ediyorlar ama başarının ve bu sevgi selinin önünde duramazlar, 31 Mart sabahı Adana'da, Çukurova'da büyük bir devrim yaşatacağız."
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