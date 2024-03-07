Çukurova Belediye Meclisi Vedalaşıyor

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 5 yıl boyunca her partiden meclis üyesi ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Gelecek dönem bazı arkadaşlarımız burada olmayacaklar. Ancak herkesle dostluğumuz devam edecek. 5 yıl boyunca huzur içinde görev yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çukurova Belediye Meclisi 2024 yılı Mart ayı toplantıları ile görevini tamamlıyor. Çukurova Belediyesi Meclisi'nin son oturumları, karşılıklı vedalaşma atmosferinde geçiyor.

Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Recep Özdemir, 31 Mart'ta yeni bir yerel seçim yapılacağını belirterek, "Bizler bu mecliste 5 yıl boyunca birlikte çalıştık. Yeni dönemde bazı arkadaşlarımız olacak bazıları olmayacak. Ben AK Parti grubu adına sözü aldım ve helallik istiyorum. 5 yıl boyunca bazen tartıştık bazen gülüştük. 5 yıl içinde kırdığım insanlar varsa helallik istiyor, seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

İYİ Parti Grup Sözcüsü Nevzat Hız da Başkan Soner Çetin, meclis üyeleri ve bürokratlara teşekkür etti. Nevzat Hız, "Bundan sonra daha iyi olacak, Çukurova da iyi olacak. 5 yıl boyunca dostluklar kurduk. Deprem, pandemi gibi zorlu günler yaşadık ama hepsinin üstesinden hep birlikte geldik" diye konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise Çukurova Belediye Meclisi'nin tüm partilerin katılımı ile grup toplantısı yaptığını ve tek grup halinde hareket ettiğini bunun bir ilk olduğunu söyledi. Başkan Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"5 yıl boyunca meclisle uyum içinde huzurlu bir belediye başkanlığı yaptım. Biz hep doğrunun yanında olduk. Bundan dolayı genellikle kararlarımız oybirliği ile geçti. Borçlanmanın oylandığını hiç unutmam. Çünkü AK Parti ve MHP'li arkadaşlarım bana güvendiklerini belirtip borçlanmaya onay vereceklerini söylediler. Bu benim için unutulmazdır. Burada önemli dostluklar kurduk. Bazı arkadaşlarımız devam edecek bazıları devam etmeyecek ama dostluğumuz sürecek. Ben sizlerden razıyım, Allah da sizlerden razı olsun. Yine adayım ve seçimi alacağımı görüyorum. Varsa bir hakkım helal olsun, sizlerden de hakkını helal etmesini bekliyorum."