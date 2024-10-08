Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi İşsizlikle Mücadele Ediyor

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Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi, her yaştan ve meslekten başvuruları kabul ederek işverenlerle olan bağlantısı ile uygun işe uygun eleman ihtiyacını karşılıyor. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "İstihdam Birimi aracılığıyla hemşehrilerimizin iş, işverenlerimizin de personel bulmasına vesile olmak büyük bir mutluluk" dedi.

Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi, iş arayan vatandaşlarla çalıştıracak eleman arayan firmaları bir araya getiriyor. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen "Kariyer Günü" etkinliklerinde firmaların İnsan Kaynakları Birimi sorumluları sundukları iş imkanlarıyla ilgili iş arayan vatandaşlara hem sunum yapıyor hem de iş başvurularını alıyor. Başvuruları değerlendirip, aranan kriterlere uygun vatandaşları personel olarak işe alarak istihdama katkı sağlıyor.

İş arayanları istihdam birimimize bekliyoruz

Ülkenin en büyük sorununun işsizlik olduğunun farkında olduğunu ifade eden Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Çukurova Belediyesi İstihdam Birimi ile iş arayan vatandaşlarımızı işverenler ile buluşturmaya devam ediyor, vatandaşlarımızın kariyer yolculuklarında rehberlik ediyoruz. Her yaştan ve meslekten başvuruları kabul eden İstihdam Birimimiz, özel sektör firmalarının eleman ihtiyacını karşılarken işsizleri de iş sahibi yapıyor. İş arayışı olan vatandaşlarımızı da personel ihtiyacı olan firmaları da belediye hizmet binamızdaki İstihdam Birimimize davet ediyoruz" dedi. - ADANA