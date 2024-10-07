Çukurova Belediyesi'nden Çocuklara Hayvan Sevgisi Etkinliği - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Çocuklara Hayvan Sevgisi Etkinliği

Çukurova Belediyesi\'nden Çocuklara Hayvan Sevgisi Etkinliği

Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan barınağında düzenlenen etkinlikle çocuklara hayvan sevgisini anlatırken, Başkan Emrah Kozay, sokak hayvanlarına sürekli sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

07.10.2024 10:30  Güncelleme: 10:32
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Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan barınağında düzenlenen etkinlikte, çocuklara hayvan sevgisi anlatıldı.

Miniklere hayvan sevgisinin aşılandığı etkinlikte Başkan Emrah Kozay'ın eşi Tuğba Kozay ve Başkan Yardımcısı Cihan İldem kreş çocuklarına "Hayvansever" rozeti takıp ve onlara hayvan sevgisi ile ilgili öğütler verdi. Etkinlikte hayvanseverler ve çocuklar barınağı gezdi ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın bir günle geçiştirilecek bir olay olmadığını belirterek, "Sadece bugün değil her gün sokakta yaşayan can dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız. O bilinçle görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Her gün onların yanındayız ve onlar bize emanet" dedi.

Sokak hayvanları ile ilgili çalışmaları hayvanseverler ve gönüllülerle birlikte yürüttüklerini ifade eden Başkan Emrah Kozay "Hayvanseverlerimize de çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalarımızda yanımızdalar, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi'nden Çocuklara Hayvan Sevgisi Etkinliği - Son Dakika

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