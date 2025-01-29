Çukurova Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Çocuklara Şenlik - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Çocuklara Şenlik

Çukurova Belediyesi\'nden Özel Gereksinimli Çocuklara Şenlik

Çukurova Belediyesi, yarıyıl etkinlikleri kapsamında özel gereksinime sahip çocuklar için düzenlediği şenlikte, çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı ve Başkan Emrah Kozay, çocuklarla ve aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşadı.

29.01.2025 11:48  Güncelleme: 11:51
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Çukurova Belediyesi yarıyıl etkinlikleri kapsamında özel gereksinime sahip çocuklara özel bir çocuk şenliği düzenledi. Gönüllü Anneler Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen şenlikte çocuklar aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün yaşadı.

Çukurova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği yarıyıl etkinliklerinin konukları özel gereksinimli çocuklar oldu. Gönüllü Anneler Topluluğu'nun desteğiyle Çukurova Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Emrah Kozay ve eşi Tuğba Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın eşi Fidelya Demirçalı, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy ve ilçe yöneticileri ile meclis üyeleri de katıldı.

Unutulmaz bir gün geçirdiler

Ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılar söyleyen Başkan Kozay ve özel konukları çiftetelli oynayıp, halaylar çekti ve birlikte dans etti. Özel çocuklarla birlikte penaltı atıp, halat çeken ve çeşitli oyunlar oynayan Başkan Kozay, yaptığı konuşmada Gönüllü Anneler Topluluğu'na teşekkür etti. Kozay, "Özel çocuklarımızı bu şekilde sahiplenip onlarla birlikte olup, onların daha güzel, daha mutlu şekilde yaşamaları için verdiğiniz mücadeleden ötürü sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bu şenlikle özel çocuklarımızın mutluluğuna katkı verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Gönüllü palyaçoların eşliğinde oyunlar oynayıp gönüllerince eğlenen özel çocuklar aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi'nden Özel Gereksinimli Çocuklara Şenlik - Son Dakika

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