Çukurova Belediyesi, Yaşlı Ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Hizmet Sunuyor - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi, Yaşlı Ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Hizmet Sunuyor

Çukurova Belediyesi, Yaşlı Ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Hizmet Sunuyor

Adana'da Çukurova Belediyesi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik ücretsiz evde bakım ve sağlık hizmetleri sunarak yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Sosyal Yardım ve Sağlık İşleri müdürlükleri, ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek sağlık ve temizlik hizmetleri sağlıyor.

14.03.2025 11:27  Güncelleme: 11:30
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Adana'da Çukurova Belediyesinin, ücretsiz evde bakım ve sağlık hizmetiyle yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların yanında olduğu bildirildi.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Çukurova Belediyesinin vatandaşlarının her türlü ihtiyacına çözüm üretmeye çalıştığı ifade edildi. Sosyal Yardım İşleri ile Sağlık İşleri müdürlükleri ekipleri tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi engelli, 65 yaş üstü, yatağa bağımlı, bakıma muhtaç vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla evde bakım ve sağlık hizmeti veriliyor. Belediyeye ve muhtarlıklara gelen talep üzerine harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tansiyon, şeker ölçümü gibi birinci basamak sağlık hizmeti, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ise kuaför ve kişisel bakım, temizlik gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde yaptığı aktarıldı.

Eşi Mustafa Gazi Telli'nin ileri derecede KOAH ve prostat hastası olması nedeniyle yatağa bağımlı olduğunu ifade eden Zeliha Telli, Çukurova Belediyesi'nin verdiği evde sağlık hizmetinden çok memnun olduğunu belirtti. Telli, "Sağlık ekibi ve temizliğe gelen arkadaşlar hepsi güler yüzlü. Bu hizmet hayatımızı kolaylaştırıyor. Çok memnunuz. Çukurova Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, evde bakım hizmetinin önemine değinerek, "Yalnız Değilsiniz Yanınızdayız' sloganı ile yola çıktık. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve mutluluğu bizim önemli. Gerek belediyemize gerekse muhtarlıklarımıza başvuru yapan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine giderek sağlık ve temizlik hizmetini onlara ulaştırıyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi, Yaşlı Ve Bakıma Muhtaç Vatandaşlara Ücretsiz Hizmet Sunuyor - Son Dakika

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