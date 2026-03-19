Başkan Koloğlu ilk belediye personelleri ile bayramlaştı

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Ramazan Bayramı öncesi mesai arkadaşlarıyla bayramlaşarak, "Özverili çalışmalarıyla ilçemize değer katan tüm mesai arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Düzce'nin Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Ramazan Bayramı öncesi son mesai günü personelleriyle bayramlaştı. "Cumayeri Belediyesi olarak büyük bir aileyiz" diyen Başkan Koloğlu, "Ramazan Bayramı'nızı yürekten kutluyorum. Sizlerin sağlık, sıhhat, huzur içerisinde sevdiklerinizle, sevenlerinizle hep beraber güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. İlçemizde yürüttüğümüz hizmetlerin arkasında büyük bir emek ve fedakarlık var. Bu özverili çalışmalarla ilçemize değer katan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE