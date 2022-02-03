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Cumhur İttifakı Tepecik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Cumhur İttifakı Tepecik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

03.02.2022 10:31
Cumhur İttifakı Tepecik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Cumhur İttifakı başkanlarıyla birlikte Tepecik Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Cumhur İttifakı başkanlarıyla birlikte Tepecik Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların taleplerini yerinde dinledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tepecik Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle halkının talep ve isteklerini dinledi. Başkan Çelik'e Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin Şehzadeler İlçe Başkanları Mehmet Emin Çipiloğlu ve Şener Özten ile Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de eşlik etti. Mahalle muhtarı ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Çelik, zaman içerisinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçları çözüme kavuşturmak için çaba ve gayret sarfedeceklerini söyledi. Mahalle halkına hitaben bir konuşma yapan Başkan Çelik, "Bugün sizleri dinlemek için buradayız. Görevimiz size hizmet etmek, yaşanan sorun ve ihtiyaçları çözüme kavuşturmak. Hayat devam ettikçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkar. Bu ihtiyaçları çözmek de idarecilerin görevi. Tepecik Mahallemize Şehzadeler Belediyesi olarak ciddi hizmetlerimiz oldu. Mahallemizin halı sahası, kafeteryası, çocuk oyun alanları var. Yolları ve yeşillendirmeleri yapıldı. Camimizin ve muhtarlığımızın her türlü ihtiyacında her zaman emirlerinde olduk. Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üstyapıları tamamladı. Bu yıl ova yollarımızda 3 kilometre soğuk asfalt çalışması yapacağız ve ihtiyaç olan yollarda da bakım çalışmaları gerçekleştireceğiz. Mahallemizin içerisinde bozulan yollar kaldırımlar varsa onları düzelteceğiz. Bizden talep ettiğiniz bazı düzenlemeler var. Talimat verdim. Ekiplerimiz en kısa zamanda bunları da sizin istediğiniz gibi düzenleyecek. Şehzadeler Belediyesi olarak bizden istediğiniz ne varsa onları çözmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin yetkilileri de buradalar. Büyükşehir Belediyemiz de kendi yetki alanlarına giren konularda sizlerin ihtiyacı olan sorunları gidermek için hazırlar" dedi. - MANİSA

Cumhur İttifakı Tepecik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Cumhur İttifakı Tepecik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Cumhur İttifakı Tepecik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

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Ömer Faruk Çelik, Cumhur İttifakı, Şehzadeler, Tepecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhur İttifakı Tepecik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Tepecik Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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