Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan: "15 Temmuz tiyatro değildir, bunu Z kuşağına iyi anlatmak gerekir" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan: "15 Temmuz tiyatro değildir, bunu Z kuşağına iyi anlatmak gerekir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminin Z kuşağına iyi anlatılması gerektiğini belirterek, 'Onlara bunu iyi anlatmak lazım yoksa tiyatro gibi gelebilir. 15 Temmuz'da, 253 şehidimiz, 3 bine yakın gazimiz var. Onların yüzü suyu hürmetine biz bu vatanda duruyoruz. Bunları herkesin bilmesi lazım' dedi.

17.07.2024 22:03
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan: "15 Temmuz tiyatro değildir, bunu Z kuşağına iyi anlatmak gerekir"

YOZGAT - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, 15 Temmuz darbe girişiminin Z kuşağına iyi anlatılması gerektiğini belirterek, "Onlara bunu iyi anlatmak lazım yoksa tiyatro gibi gelebilir. 15 Temmuz'da, 253 şehidimiz, 3 bine yakın gazimiz var. Onların yüzü suyu hürmetine biz bu vatanda duruyoruz. Bunları herkesin bilmesi lazım" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz İşgal Girişimi" konulu konferans düzenlendi. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Mumyakmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen konferansa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan'ın konuk konuşmacı olarak katıldı. 15 Temmuz gazisi Aslan, konferansta 15 Temmuz işgal girişimi gecesinde yaşanılanları anlattı.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen 253 vatandaşı, rahmet ve minnetle anarak konuşmasına başlayan Aslan, darbe gecesinde hain terör örgütü tarafından 3 bin kişiye yakın vatandaşın da gazi olduğunu söyledi. 15 Temmuz'un Z kuşağına iyi anlatılması gerektiğini belirten Aslan, "Onlar da 15 Temmuz'un ne olduğunu iyi bilmeli. Onlara iyi anlatmak lazım yoksa tiyatro gibi gelebilir. Tiyatro değildir 15 Temmuz, 253 şehidimiz, 3 bine yakın gazimiz var. Onların yüzü suyu hürmetine biz bu vatanda duruyoruz. Bunları herkesin bilmesi lazım. Birilerinin dediği gibi tiyatro falan değildir gerçek bir kalkışmadır. Başka gidecek vatanımız yok bizim. Türkiye Cumhuriyeti vatanımız olmuştur. Vatanımız uçuruma düşmek üzereyken Sayın Cumhurbaşkanı ve milletimiz bize güvendi. Vatanımıza asla kimseye vermeyiz" dedi.

Terörle Mücadele Daire Başkanı olarak FETÖ'nün ana hedeflerinden biri olduğunu belirten Aslan, FETÖ'nün adli yönden bir terör örgütü olduğuna dair düzenlediği rapordan dolayı hedef gösterildiğine vurgu yaptı. Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Mumyakmaz ise 15 Temmuz darbe girişiminin hem 1960 ve 1980 darbeleri ile olan sosyo-politik bağlantısı hem de bu darbelerden ayrılan yönleri üzerinde durdu.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, daire müdürleri sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, POMEM öğrencileri ve çok sayıda öğretim elemanı katıldı.

Konferansın sonunda Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'a ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Mumyakmaz'a günün anısına plaket takdim etti.

Kaynak: İHA

Turgut Aslan, 15 Temmuz, Güvenlik, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aslan: '15 Temmuz tiyatro değildir, bunu Z kuşağına iyi anlatmak gerekir' - Son Dakika

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