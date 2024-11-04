Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı açılışında aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı'nın açılışına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış programı öncesi davetli ülke ve kuruluşların bakan ve temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi. Ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun bir bölümünü yönetti. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı'nda aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
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