Başkan Kaya Develerle Açılışa Gittti

24.01.2026 14:18  Güncelleme: 14:29
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da yapacağı toplu açılış tören alanına develer eşliğinde kalabalık bir grup ile geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da başta Şehir Hastanesi olmak üzere toplu açılış töreni gerçekleştirecek. Atatürk Kent Meydanında yapılacak olan yılın ilk açılış törenine katılmak için şehrin dört bir yanından vatandaşlar gelmeye başladı. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış yapacağı tören alanına develer eşliğinde kalabalık bir grup ile geldi. Adnan Menderes Bulvarında develer eşliğinde miting alanına gelen Başkan Kaya, vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Kaya, "2026 yılının ilk ziyaretini Cumhurbaşkanımız Aydın'a yapıyor. Cumhur İttifakı İncirliova olarak tam kadro bu programa katılıyoruz. Partili partisiz herkes burada. Develerle geldik. İnşallah Cumhurbaşkanımızı güzel bir şekilde karşılayacağız. Develer bizim Aydın'ın en büyük kültürü. Devecilerin sesini duyurmak istedim. Kendimizi anlatacağız. İnşallah güzel haberlerle döneceğiz. Aydın'a yapılan hizmetler için teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

