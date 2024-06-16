Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Muğla'da kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te bulunan konutundaki camide kılarken, namaz çıkışı partililer ve protokolle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatili için geldiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı'na ait Okluk Konukevi'nde bayram namazını kıldı. Bayram namazı çıkışı protokol ve partililerle bir araya gelen Erdoğan, partililer ve protokolle bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katıldığı bayram namazında kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakınlarımızı ziyaret etmeliyiz, dargınlar, küskünler barışmalı, hep birlik olmalıyız. Milletçe birlik beraberliğimize güç katmalıyız. Tüm şehitlerimizin, peygamberlerimizin, tüm şühedanın ruhları, tüm geçmişlerimizin ruhları şad olsun" diyerek tüm Müslüman aleminin bayramını tebrik ettiğini iletti.

Ayrıca Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bayramlaşmasının ardından Marmaris için isteklerini dile getirerek, istişarelerde bulundu. - MUĞLA