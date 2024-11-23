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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim, evlatlarımıza kimlik kazandıran benlik şuuru aşılama, mazi ile güçlü bağlar kurma sürecidir. Sizlerin de gayretleriyle maarif davamız daha da güçlenecek. Maarif modeliyle yalnızca bilgiyi değil hikmet ve erdemi hedefliyoruz. Yeni müfredatla düşünen, sorgulayan kuşaklar yetiştireceğiz" dedi. - İSTANBUL