Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden vatandaşlarımızın yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu artık yurt dışından milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor" - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Eskiden vatandaşlarımızın yurt dışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu artık yurt dışından milyonlarca kişi sağlık hizmeti... - Son Dakika
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