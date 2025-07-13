Afyonkarahisar\'da Bayrak Sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı Afyonkarahisar'da karşılık buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli. Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" çağrısı sonrası Afyonkarahisar'ın dört bir yanında vatandaşlar ev ve iş yerlerine Türk bayrakları astı. İl merkezi ve ilçelerde bazı meydan ve caddelerde ay yıldızlı bayrakların asıldığı görüldü. Milli birlik ve beraberliğin simgesi bayraklar, Afyonkarahisar'ın birçok farklı noktasında dalgalandı. - AFYONKARAHİSAR