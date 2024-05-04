Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti iddiası gerçeği yansıtmıyor

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, bahse konu Polatlı'daki helikopter pistinin iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edildiği ve pistin Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulduğu kaydedildi. Açıklamada, söz konusu pistin muhtemel acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapıldığı vurgulandı. - ANKARA