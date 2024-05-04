Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti iddiası gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti iddiası gerçeği yansıtmıyor

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Pistin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edildiği ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulduğu belirtildi.

04.05.2024 21:12
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DDM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edilerek, bahse konu Polatlı'daki helikopter pistinin iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edildiği ve pistin Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulduğu kaydedildi. Açıklamada, söz konusu pistin muhtemel acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapıldığı vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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