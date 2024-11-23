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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda yaptığı konuşmada, "20 bin öğretmen adayımızın atama heyecanına şahitlik yapacağız. Kura ile meslek hayatına adım atacak öğretmenlerimiz bilgileriyle Anadolu'nun dört bir yanına ışık saçacak. Kura ile mesleğe başlayacak öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL