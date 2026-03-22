Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katar'da meydana gelen helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile ASELSAN personelimizin ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarının şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Bu elim kazada şehit olan kahraman askerimize, ASELSAN personelimize, dost ve kardeş Katar askerlerine Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin, milletimizin ve Katar halkının başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA