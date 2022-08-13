Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti

13.08.2022 22:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş Veli'nin 751'inci yıl dönümü nedeniyle "Bu Kapı, Sevgi, Barış, Kardeşlik, Muhabbet Kapısıdır" temasıyla düzenlenen anma program çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hacı Bektaş Veli'nin 751'inci yıl dönümü nedeniyle "Bu Kapı, Sevgi, Barış, Kardeşlik, Muhabbet Kapısıdır" temasıyla düzenlenen anma program çerçevesinde Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmasının ardından beraberinde bulunan heyet ile birlikte Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ett.

Müze ziyareti basına kapalı olarak devam etti. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti - Son Dakika

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