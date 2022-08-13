Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmasının ardından beraberinde bulunan heyet ile birlikte Hacı Bektaş Veli Müzesini ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ett.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bektaş Veli, Yerel, Son Dakika

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