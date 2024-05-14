Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'Sıfır Atık\' projesi ödüle layık görüldü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işe Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık" projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) tarafından ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerindeki "Sıfır Atık" projesi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ödülüne değer görüldü. Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde düzenlenecek törenle alacak.

Forum, Braga Konferans Salonunda Türkiye saati ile 12.00'de başlayacak. Törende bir de konuşma yapacak olan Bakan Mehmet Özhaseki, "Sıfır Atık" başta olmak üzere iklim krizi, millet bahçeleri, Türkiye Karbon Piyasası Geliştirme Projesi gibi konularda yapılan çalışmaları da anlatacak. - ANKARA