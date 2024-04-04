Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Adalet milletin hak kapısı olmalıdır

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara 2'nolu Baro'nun düzenlediği iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı. Yılmaz, şehit olan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı başta olmak üzere, vazife sırasında şehit olan adalet camiasının tüm mensuplarına Cenabı Allah'tan rahmet diledi. Adalet kavramının, insanlık tarihi kadar eski ve her daim üzerinde düşünülen ve tartışılan bir kavram olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bizim siyaset ve hukuk anlayışımız, 'devletin temelinde adalet, adaletin temelinde ise insan' olduğuna dayanmaktadır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza atarken, adalet alanını dört temel önceliğimizden biri olarak belirlemiştik. 20 yılda adalet yönünden reformlar yaptık. Adaleti mülkün temeli olarak gören bir anlayışla yola çıktık" ifadelerini kullandı.

"Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır"

Anayasada ve temel kanunlarda gereken düzenlemeleri Meclisle birlikte hayata geçirmek ve adalet teşkilatı güçlendirmek için zorlu bir mücadele yürüttüklerinin altını çizen Yılmaz, "Sadece teknik konularla uğraşmadık vesayet odaklarıyla da ulaştık. En son FETÖ olmak üzere tasfiye etmeyi başardık. Bu da adalet sistemi adına çok büyük bir kazanım oldu. Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun hukuki reformlardan hiçbir zaman taviz vermedik" diye konuştu.

"Adalet herhangi bir ideolojik grubun elinde olan enstrüman değil milletin hak kapısı olmalıdır"

İnsan Hakları Eylem Planı ile özgür birey ve demokratik toplum için atılması gereken adımları kararlılıkla attıklarını vurgulayan Yılmaz, "Hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeleri yaparken aynı zamanda adalet hizmetlerindeki altyapı fiziklerini büyük oranda eksikliklerini giderdik. Merdiven altı görünümünde, düşük donanımlı adliye manzaralarını tamamen silmek için çok ciddi çaba harcadık. Bununla birlikte güven veren ve erişilebilir bir adalet siteminin tesisi için anayasadan yasalara, kurumsal işleyişten personel yapısına ve özlük haklarına kadar pek çok reforma imza attık. İyi hukukçular yetiştirmeye de her zaman önem verdik" şeklinde konuştu.

"Avukatlık mesleği ve yargının savunma tarafını güçlendirmeye her zaman önem verdik"

Hukukun üstünlüğünün korunması ve herkesin eşit şekilde hukuki haklardan yararlanabilmesi için avukatlar, önemli bir köprü görevi üstlendiğinin söyleyen Yılmaz, "İddia, savunma ve hüküm makamları yargının sacayaklarıdır. Sizlerin bireylerin haklarını korumak ve adaleti tesis etmek yönünde fonksiyonunuz toplum düzeni için son derece önemlidir. Bu bilinçle avukatlık mesleği ve yargının savunma tarafını güçlendirmeye her zaman önem verdik" dedi.

"Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik"

2020'de Meclis de kabul edilen yasa ile avukat sayısının 5 bini aştığı illerde, asgari 2 bin avukatın bir araya gelmesi ile baro kurulmasının önünü açtıklarını hatırlatan Yılmaz, "Böylece Ankara'da hizmetlerini sürdüren birbirinden değerli avukatlar ve hukuk dernekleri öncülüğünde Ankara 2 No'lu Barosu kurulmuştur. Sizlerin faaliyetlerinizle hem mesleki gelişime sağladığınız katkılar hem de sosyal sorumluluk projeleriyle oluşturduğunuz birlik beraberlik takdire şayan olduğunu ifade etmek isterim. Çoklu baro sisteminin yanı sıra mesleğe yeni başlayan avukatların mali olarak desteklenmesi için ilk beş yıl baro aidatının hiç alınmamasını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyetini azaltmak için bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik. Bunun yanında, adli yardım hizmeti için avukatlara ödenen ücret, avukatlık asgari ücret tarifesinde öngörülen şekilde kademeli olarak artırılmaktadır. Avukat ve vatandaşların internet üzerinden dava açabilmelerini ve işlem yapabilmelerini sağladık. Hukuk yargılamalarına e-duruşma sistemini kazandırdık. Milletimize vaadimiz olan Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte adaletin de yüzyılı yapmakta kararlıyız. Elbette yasama gibi, yürütme gibi, yargımızın da hala çözüm bekleyen sorunları, sıkıntıları vardır. Bunların bir kısmı anayasa ve yasalarımızda yapılması gereken değişikliklerle ilgilidir. Bu çerçevede adalet sistemimizin mevzuat alt yapısını geliştirmek için başlattığımız reformları da kesintisiz devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 8. Yargı Paketi, bu strateji belgesinin adımlarından biridir. Bu süreç devam edecektir" değerlendirmelerinde bulundu.

"Hukuk sistemimizde hiçbir metin, kanun ya da kurum yapıcı eleştiriden azade değildir"

Avukatların yargının sacayağı olmasını gerçekten etkin ve işler kılmaya devam edeceklerini aktaran Yılmaz, "Hukuk sistemimizde hiçbir metin, kanun ya da kurum yapıcı eleştiriden azade değildir. Yargı sisteminin daha etkin işlemesi, adalete olan güveni artırıcı reformlara devam edeceğiz. Mülkün temeli olan adaletin, sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de itici gücü olduğunun bilincindeyiz" dedi.

Etkin bir adalet sistemi, Türkiye'nin yatırım ortamı bakımından da son derece önemli bir zeminde olduğunu altını çizen Yılmaz, "Türkiye yüzyılını sadece teknolojinin, enerjinin, dijitalin değil, adaletin de yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Adaletin tecellisini iyileştirmek amacıyla bundan sonra da sizlerle daha yakın iş birliği içinde çalışacak, ortak akılla hukuk devletini güçlendireceğiz. Adalet alanında ilgili tüm çalışmaları sizlerin görüşleri bizim için kıymetli. Teknolojinin de getirdiği imkanlar sayesinde adalet hizmetlerinin sunulmasında kaliteyi yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Programa AK Parti Genel Sekteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da katıldı. - ANKARA