"Cumhurbaşkanına Hakaret" Suçlamasıyla Gözaltına Alınan CHP'li Karabağlar Belediye Meclisi Üyesi Tutuklandı

(İZMİR) - CHP'li Karabağlar Belediye Meclisi Üyesi K.D, sosyal medya hesabında paylaşılan bir videoya ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, K.D. hakkında, sosyal medya hesabındaki video paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı.
Söz konusu içerikte yer alan ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınan K.D, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
