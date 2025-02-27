Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

27.02.2025 01:19
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp 3, 8 ve 9'uncu İhtisas Kurulu üyeliklerine Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu, Prof. Dr. Adem Yılmaz ve Prof. Dr. Mustafa Özsütçü atandı. Karar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Oğuz Tuncay, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Akın, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Kamil Işık görevden alındı. Bakanlıkta Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ali Aybey, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne İbrahim Esenkar, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Yunus Öz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ayfer Özdemir Tefon, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Ziya Kürşat Babayiğit, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ersoy Günay, Personel Daire Başkanlığına Uğur Kaya, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Uğur Özdemir atandı.

Ayrıca karara göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında; Başkan Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bülent Uğur Ecevit, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Ömer Küçükevcilioğlu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Balaban, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Engin Akyol, Strateji Geliştirme Başkanlığına Yakup Koç atandı. Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç ise görevden alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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