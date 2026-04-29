Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Marmaris-Fethiye Etabı Tamamlandı

29.04.2026 22:56  Güncelleme: 23:16
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda dördüncü gün geride kaldı. 130,4 kilometrelik Marmaris-Fethiye etabını Cofidis Takımı’ndan Stanislaw Aniolkowski, 2 saat 52 dakika 51 saniyelik derecesiyle kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda dördüncü gün, Marmaris-Fethiye etabıyla tamamlandı.

130,4 kilometrelik etapta finiş çizgisini ilk geçen isim Cofidis Takımı'ndan Stanislaw Aniolkowski oldu. Aniolkowski, etabı 2 saat 52 dakika 51 saniyede tamamlayarak birinciliğe ulaştı.

Genel klasmanda liderlik Sosa'da

Turda genel ferdi klasmanda Iván Ramiro Sosa birinciliğini korudu.

Tırmanış etabının ardından genel ferdi klasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'dan Burak Abay 36'ncı, Spor Toto Takımı'ndan Ahmet Örken ise 62'nci sırada etaba başladı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın 180,7 kilometrelik Patara-Kemer etabı koşulacak.

Kaynak: ANKA

