Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Aşkale\'de Başladı

Yerel

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan 101 yıl önce 29 Ekim 1923 yılında ilan ettiği Cumhuriyet Bayramı Aşkale'de Hükümet konağı önündeki anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Törende İlçe Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat tarafından çelenk sunumu yapıldı.

Törene siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Kutlama programları 29 Ekim Salı günü yapılacak olan etkinliklerle devam edecek. - ERZURUM