Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı hizmete girdi - Son Dakika
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Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı hizmete girdi

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Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine hizmet verecek olan muhtarlık kabini, şehir merkezindeki yerine konuldu. Mahalle Muhtarı Cem Çevik, gerçekleştirilen uygulamadan dolayı memnuniyetini belirtti ve Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya'ya teşekkür etti.

23.03.2024 12:56  Güncelleme: 13:06
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Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı vatandaşların hizmetine girdi

BİLECİK - Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine hizmet verecek olan muhtarlık kabini, şehir merkezindeki yerine konuldu.

Mahalle Muhtarı Cem Çevik, gerçekleştirilen uygulamadan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Göreve geldiği tarihten bu yana böyle bir taleplerinin olduğunu ifade eden Çevik, "2019 yılından bu yana 4 belediye başkanıyla çalışma imkanı bulduk. Birçok taleple birlikte bu yöndeki isteğimizi de tüm belediye başkanlarımıza iletmiştik. Taleplerimizden bazıları yerine getirildi, bazıları da bu tarihe kaldı. Sağ olsun Mustafa Sadık Kaya başkanımıza bu isteğimizi ilettik ve kısa bir süre sonrasında talebimizi yerine getirdi. Önümüzde bir seçim var. Ben ya da başka bir muhtar arkadaşım seçildiğinde burada vatandaşlarımıza hizmet etme imkanı bulacak" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı hizmete girdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı hizmete girdi - Son Dakika

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