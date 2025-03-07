Cumhuriyet Ortaokulu İl Birincisi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde okul sporları kapsamında yapılan flor korling müsabakalarında Cumhuriyet Ortaokulu takımı il birincisi oldu.
Adıyaman'da, 9 takım 36 sporcunun katılımıyla yapılan flor korling müsabakalarında Gölbaşı Cumhuriyet Ortaokulu Yıldız Erkekler kategorisinde il birincisi oldu.
Cumhuriyet Ortaokulu Yıldız erkekler müsabakalarında flor korling takımı, Gaziantep'te 17 Nisan'da yapılacak olan grup müsabakalarında Adıyaman'ı temsil edecek. - ADIYAMAN
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