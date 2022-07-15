Cüneyt Arkın'ın Adı, Çankaya'da Yaşayacak - Son Dakika
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Cüneyt Arkın'ın Adı, Çankaya'da Yaşayacak

15.07.2022 10:03
Cüneyt Arkın'ın Adı, Çankaya'da Yaşayacak

Çankaya Belediye Meclisi, tüm partilerin ortak önergesi ile Çankaya'da yapılacak bir parka veya merkeze, Cüneyt Arkın'ın isminin verilmesini oybirliği ile kabul etti.

Çankaya Belediye Meclisi, tüm partilerin ortak önergesi ile Çankaya'da yapılacak bir parka veya merkeze, Cüneyt Arkın'ın isminin verilmesini oybirliği ile kabul etti.

Çankaya Belediyesi, Türkiye'nin değerlerini yaşatmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çankaya Belediye Meclisi, tüm partilerin ortak önergesi ile Çankaya'da yapılacak bir parka veya merkeze ünlü sinema sanatçısı Cüneyt Arkın'ın isminin verilmesini oybirliği ile kabul etti.

Cüneyt Arkın'ın hiçbir zaman duruşundan ve aydınlanmadan ödün vermediğine vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Çok değerli sanatçımız Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meclisimiz de tüm partilerin ortak önerisi ve oybirliği ile Cüneyt Arkın adını Çankaya'da yaşatmak için adım attı. Cüneyt Arkın'ın değerlerini ve anılarını Çankaya'da yaşatmaya devam edeceğiz. Cüneyt Arkın'ın adını Çankaya'da yaşatmak bizim için büyük bir onurdur" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cüneyt Arkın'ın Adı, Çankaya'da Yaşayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cüneyt Arkın'ın Adı, Çankaya'da Yaşayacak - Son Dakika
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