Cüneyt Arkın'ın ismi Bağcılar'daki erkek yurduna verildi - Son Dakika
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Cüneyt Arkın'ın ismi Bağcılar'daki erkek yurduna verildi

12.10.2022 00:58
Cüneyt Arkın'ın ismi Bağcılar'daki erkek yurduna verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ekim ayı toplantısının 2'nci oturumunda ünlü sanatçı Cüneyt Arkın'ın isminin erkek yurduna, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının da sokağa verilmesine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ekim ayı toplantısının 2'nci oturumunda ünlü sanatçı Cüneyt Arkın'ın isminin erkek yurduna, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının da sokağa verilmesine karar verildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantısının 2'nci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste görüşülen konular arasında; öğrenci yurduna, sokaklara ve parka yeni isimlerin verilmesi vardı. Bu çerçevede 28 Haziran'da hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın ismi oy birliğiyle Bağcılar Yenimahalle'de bulunan erkek yurduna verildi. Yurdun adı "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cüneyt Arkın Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu" olarak değiştirildi. Sarıyer Tarabya Mahallesi'ndeki isimsiz bir sokağa, 9 Haziran 2017 tarihinde teröristler tarafından 22 yaşında şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Pendik Batı Mahallesi'ndeki isimsiz parka, 20 Ocak 2020'de 97 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca'nın isminin verilmesi maddesinin görüşülmesi üzerine parkın adının "Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul gördü. Pendik'teki bir sokağa Şehit Ahmet Muharrem Turan isminin, Sarıyer Uskumruköy Mahallesi'ndeki isimsiz parka, Şehit Tevfik İnan Parkı isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Ümraniye'deki Başak Sokağı'nın isminin ise "Şehit Emre Büyükyıldırım Sokağı" olarak değiştirilmesi oy birliğiyle kabul gördü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cüneyt Arkın'ın ismi Bağcılar'daki erkek yurduna verildi - Son Dakika

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