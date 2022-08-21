Evlat nöbetinde olan anne, 30 yıldır dağda olan oğluna seslendi - Son Dakika
Üye Girişi

Evlat nöbetinde olan anne, 30 yıldır dağda olan oğluna seslendi

21.08.2022 15:07

Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hatun Yüceyurt, 30 yıldır dağda olan oğluna "teslim ol" çağrısında bulundu.

Evlat nöbetinde olan anne, 30 yıldır dağda olan oğluna seslendi

DİYARBAKIR - Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hatun Yüceyurt, 30 yıldır dağda olan oğluna "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan evlat nöbetindeki ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1084'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatun Yüceyurt, çocuğuna kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi. Yüceyurt, "Oğlum için buradayım. Oğlum için buradan gitmeyeceğim. Gelene kadar buradayım. Şu an yaşıyorsa 44 yaşında. Aileleri gördüm ve bende bu ailelere katılıp yanlarına geldim. Oğlum Serdar neredeysen gel. Bende yaşlandım. Devletimize teslim ol. Devletimiz çok güzel, vatanımıza teslim ol. Hasretlik bitsin oğlum, yeter. 30 senedir artık çekemiyorum. Yaşlandım, seni görmeden belki ölürüm" ifadelerinde bulundu.

YORUMLAR
500
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor HDP ve PKK mağduru aileler bin 82 gündür evlat nöbetinde HDP ve PKK mağduru aileler bin 82 gündür evlat nöbetinde
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Oğlum, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Evlat nöbetinde olan anne, 30 yıldır dağda olan oğluna seslendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:49 Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 15:07:45. #1.11#
SON DAKİKA: Evlat nöbetinde olan anne, 30 yıldır dağda olan oğluna seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement