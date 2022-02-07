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DAGC; "Rahmet ve minnetle anıyoruz" - Son Dakika

DAGC; "Rahmet ve minnetle anıyoruz"

07.02.2022 15:38
DAGC; "Rahmet ve minnetle anıyoruz"

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Erzurum Basını'nın duayenlerinden merhum İrfan Alyanak'ı vefatının 3. yılı sebebiyle mesaj yayınladı.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Erzurum Basını'nın duayenlerinden merhum İrfan Alyanak'ı vefatının 3. yılı sebebiyle mesaj yayınladı.

Yönetim Kurulu adına mesaj yayınlayan Başkan Feridun Fazıl Özsoy,

İrfan Alyanak'ın, adı Milletin Sesi Gazetesi ile anılan merhum babası Kemal Alyanak gibi, gerek gazetede, gerekse Doğu TV'de bir çok gazetecinin mesleğe başlaması ve mesleğe başlamasında emeği olduğunu kaydetti.

Özsoy, mesajında şunları kaydetti: "Alyanak'ın gerek Erzurum yerel basın ve gerekse çalıştığı yaygın basın kuruluşlarında; taşrada yetişmiş bir gazetecinin çok iyi işler yapabileceğini kanıtlamış, Aynı zamanda kurduğu ve kısa zamanda uyduya çıkan Doğu TV ile basın sektöründe girişimciliği ile de takdir edilmiştir. Uzun yıllar cemiyet üyeliğinin yanı sıra basın mensuplarının mesleğe başlamaları ve yetişmelerinde gençlere kurumunun imkanlarını açan Alyanak'ın vefatı mesleğimiz için önemli bir kayıptır. Alyanak'ı vefatının üçüncü yılında rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Mekanı Cennet olsun." - ERZURUM

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Milletin Sesi Gazetesi, Doğu Anadolu, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel DAGC; 'Rahmet ve minnetle anıyoruz' - Son Dakika


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