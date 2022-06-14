Daire Başkanı Akbaş Selendi'de muhtarları değerlendirdi - Son Dakika
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Daire Başkanı Akbaş Selendi'de muhtarları değerlendirdi

14.06.2022 10:13
Daire Başkanı Akbaş Selendi'de muhtarları değerlendirdi

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Selendi ilçesine bağlı merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Selendi ilçesine bağlı merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Akbaş, içme suyu döşeme çalışmaları esnasında hane önüne taşınan sayaçlarla ilgili muhtarlara bilgilendirmede bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda il gene genelinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda Selendi ilçesinin merkez mahallelerinde içme suyu döşeme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar devam ederken hanelerde bulunan sayaçlar ise hane önüne taşınıyor.

Bilgilendirme toplantısı yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da altyapı yenileme çalışmalarıyla eş zamanlı olarak hane önüne taşınan sayaçlarla ilgili bilgi vermek üzere Selendi merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bilgilendirme toplantısına; Sayaç Ayar Kontrol ve Şube Müdür v. Nedim Başer, Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, MASKİ Selendi İlçe Şefi Uğur Akıncı, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir, Zafer Mahalle Muhtarı İmdat Ekim, Yenicami Mahalle Muhtarı Erkan Ercan, Şerefiye Mahalle Muhtarı Muhsin Yılmaz, Karşıova Mahalle Muhtarı Yusuf Azman, Fatih Mahalle Muhtarı Mesut Alakoyun, Kurtuluş Mahalle Muhtarı Erdem Dilik, Eskicami Mahalle Muhtarı Nurullahbey Çakmak katılım sağladı.

"Hane önüne taşıyoruz"

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi merkezde 38 kilometrelik altyapı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Mahallelerimizin bir taraftan altyapıları yenilenirken bizler de sayaçları mesken önüne taşıyoruz. Bu anlamda bizler de muhtarlarımızla bir araya gelerek konuyla ilgili detaylı bilgilendirme yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. - MANİSA

Daire Başkanı Akbaş Selendi'de muhtarları değerlendirdi
Daire Başkanı Akbaş Selendi'de muhtarları değerlendirdi
Daire Başkanı Akbaş Selendi'de muhtarları değerlendirdi
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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selendi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Daire Başkanı Akbaş Selendi'de muhtarları değerlendirdi - Son Dakika

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