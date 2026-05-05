DAKAF\'26 Kapılarını Açıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde, İŞKUR koordinasyonunda düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'26) yarın kapılarını açıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en kapsamlı kariyer organizasyonlarından biri olan DAKAF'26 için geri sayım sona erdi. "Gençliğin Üretim Çağı" temasıyla hazırlanan fuar, Van YYÜ'nün ev sahipliğinde ve bölgedeki 8 üniversitenin paydaşlığında 5-6 Mayıs tarihlerinde Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Paydaş üniversiteler tek çatı altında

Van YYÜ'nün ev sahipliği yaptığı organizasyon; Muş Alparslan, Bitlis Eren, Ağrı İbrahim Çeçen, Şırnak, Batman, Hakkari, Iğdır ve Siirt üniversitelerinin paydaşlığında hayata geçiyor. Bölgedeki genç yetenekleri Türkiye'nin dev firmalarıyla buluşturacak olan fuar, kamu ve özel sektörü aynı platformda bir araya getiriyor. Firma ve kurumlar, nitelikli öğrenci ve mezunlarla birebir mülakat yapma imkanı bularak insan kaynağı stratejilerini güçlendirme fırsatı yakalayacak.

"Ülkemizin gözbebeği kurumları burada"

Fuar öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek hazırlıkların tamamlandığını müjdeleyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaklaşık 140 standın kurulduğunu belirtti. Şevli, "Yarın tüm öğrencilerimizi ve gençlerimizi fuar alanına bekliyoruz. Farklı bakanlıklar, kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcileri fuarda yer alacak. Ülkemizin gözbebeği kurumları stantlarını açmış olacak" dedi.

"CV'lerinizi yanınızda getirin"

Gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Rektör Şevli, fuarın sunduğu fırsatların geniş bir yelpazeye yayıldığını ifade etti. Şevli, "Öğrencilerimize fuara hazırlıklı gelmelerini ve CV'lerini yanlarında getirmelerini tavsiye ediyorum. Tarımdan uzay sanayisine, havacılıktan girişimciliğe kadar birçok farklı sektörden kuruluş burada olacak. Ayrıca 5 farklı salonda, 30'un üzerinde etkinlikte alanında uzman konuşmacılar kariyer deneyimlerini paylaşarak öğrencilerimize ışık tutacak" ifadelerini kullandı.

Yarışmalar, çekilişler ve atölye çalışmaları

İki gün sürecek organizasyonun sadece mülakatlardan ibaret olmayacağını belirten Şevli; simülasyonlar, atölye çalışmaları, yarışmalar ve çeşitli çekilişlerle katılımcıları dolu dolu bir programın beklediğini ifade etti.

Basın toplantısına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş ve Prof. Dr. Cemil Göya da katılarak organizasyonun önemine dikkat çekti. - VAN