Dalaman Kaymakamı Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Dalaman Kaymakamı Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Dalaman Kaymakamı Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında, Vatandaşla Buluşma Programı çerçevesinde, Mayıs Ayı Muhtar Toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı. Muhtarların istek ve talepleri dinlendi, sorunların çözüm yolları arandı ve mahallelerde yapılacak etkinlikler hakkında bilgiler aktarıldı. Muhtarlardan huzur ve güvenliğin devamı için vatandaşlarla iletişimde olmaları ve şikayetleri yetkili makamlara iletmeleri istendi.

24.05.2024 10:54
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Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında vatandaşla buluşma programı çerçevesinde "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta başkanlığında, Vatandaşla Buluşma Programı çerçevesinde, Mayıs Ayı Muhtar Toplantısı Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda, muhtarların istek ve talepleri dinlendi. Muhtarların sorunlarını ve önerilerini dile getirme fırsatı buldukları toplantıda, çözüm yolları arandı. Ayrıca muhtarlara mahallelerde yapılması planlanan etkinlik ve hizmetler hakkında bilgiler aktarıldı.

Muhtarlardan mahallelerde huzur ve güvenliğin devamının sağlanması için vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeleri ve vatandaşların istek ve şikayetlerinin kısa süre de yetkili makamlara iletmeleri istendi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dalaman Kaymakamı Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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