Dalaman Kaymakamlığı ve Belediyesi Yetim Çocukları Ağırladı

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Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta yetim çocukları ve aileleri bir araya geldi.

Ramazan Ayı'nın manevi atmosferi, Dalaman'da düzenlenen özel bir iftar yemeğiyle taçlandırıldı. Her yıl kutlanan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde, yetim ve öksüz çocuklar, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve eşi Dr. Derya Yakuta'nın sıcak ilgisiyle karşılandı.

Toplumun en hassas kesimlerinden biri olan yetim çocuklar, bu özel günde ilçe protokolünün de katılımıyla unutulmaz bir akşam yaşadı. Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, Belediye Başkan V. Ali Şahin, İlçe Emniyet Müdürü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü'nün de hazır bulunduğu iftar yemeğinde, çocukların neşesi yüzlerinden okunuyordu.

Kaymakam Yakuta ve eşi, iftar yemeği boyunca çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenerek, onların hal ve hatırlarını sordu. - AYDIN