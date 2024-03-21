Dalaman Kaymakamlığı ve Belediyesi Yetim Çocukları Ağırladı

Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta yetim çocukları ve aileleri bir araya geldi.
Ramazan Ayı'nın manevi atmosferi, Dalaman'da düzenlenen özel bir iftar yemeğiyle taçlandırıldı. Her yıl kutlanan Dünya Yetimler Günü vesilesiyle, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Belediyesi tarafından organize edilen iftar yemeğinde, yetim ve öksüz çocuklar, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta ve eşi Dr. Derya Yakuta'nın sıcak ilgisiyle karşılandı.
Toplumun en hassas kesimlerinden biri olan yetim çocuklar, bu özel günde ilçe protokolünün de katılımıyla unutulmaz bir akşam yaşadı. Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, Belediye Başkan V. Ali Şahin, İlçe Emniyet Müdürü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü'nün de hazır bulunduğu iftar yemeğinde, çocukların neşesi yüzlerinden okunuyordu.
Kaymakam Yakuta ve eşi, iftar yemeği boyunca çocuklarla ve aileleriyle yakından ilgilenerek, onların hal ve hatırlarını sordu. - AYDIN
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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