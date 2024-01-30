Damızlık Büyükbaş Hayvancılık Verimliliği Artırma Projesi kapsamında okuyucu ve pedometreler yetiştiricilere teslim edildi

Damızlık Büyükbaş Hayvancılık Verimliliği Artırma Projesi çerçevesinde okuyucu ve pedometrelerin yetiştiricilerine yönelik düzenlenen teslim töreninde konuşan Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Parlak: "Hayvancılığın başkenti olan ilimizdeki yetiştiricilerimizin mevcut şartlarının daha da iyileştirilerek üretimlerin arttırılması öncelikli hedeflerimizdendir"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, İl Müdürü Özkan Parlak ve yetiştiriciler katıldı. Parlak yaptığı konuşmada; "İlimiz tarım ve hayvancılıkta ülkemizde çok önemli bir yere sahiptir. Hayvancılığın başkenti olan ilimizdeki yetiştiricilerimizin mevcut şartlarının daha da iyileştirilerek üretimlerin arttırılması öncelikli hedeflerimizdendir. Bu çerçevede hem hayvancılığı hem de hayvansal üretimi artırmaya yönelik projelerimizden birisi de Kızgınlık Takip Projesidir. Proje ile yetiştiricilerimizin her sene bir buzağı alması hedeflenmekte ve döl verimine bağlı olarak ortaya çıkan kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır" dedi. - AFYONKARAHİSAR