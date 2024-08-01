Damla Gönüllülük Hareketi, Erzurum\'un Tortum ilçesinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı

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Damla Gönüllülük Hareketi, Erzurum'un Tortum ilçesinde çocuklara unutamayacakları güzel anlar yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelindeki yerli ve yabancı üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla hem Erzurum'un tanıtımı hem de çocukların eğlendirilmesini amaçlayan Damla Gönüllülük Hareketi, Tortum ilçesini ziyaret etti.

Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'ın gençlik liderleri ve gönüllü gençler tarafından makamında ziyaret edilmesiyle başlayan etkinlikte, daha sonra ilçedeki çocuklarla çeşitli oyunlar oynandı.

Gençlik liderleri ve gönüllü gençlerle sohbet eden Kaymakam Bayram, ziyaretleri ve etkinlikleri için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkürlerini iletti. Etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız ve İlçe Müftüsü Rahmi Elen'de eşlik etti. - ERZURUM