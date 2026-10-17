Danıştay 6. Dairesi Akbelen'de 679 parsel için açılan kamulaştırma davasını reddetti - Son Dakika
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Danıştay 6. Dairesi Akbelen'de 679 parsel için açılan kamulaştırma davasını reddetti

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Danıştay 6. Dairesi Akbelen\'de 679 parsel için açılan kamulaştırma davasını reddetti
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Danıştay 6. Dairesi, Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 679 parsel için alınan acele kamulaştırma kararına karşı açılan davayı reddetti. Daire, enerji arz güvenliği ve kömür rezervlerinin tükenmesi gerekçesiyle acelelik koşulunun oluştuğuna hükmetti; bir üye karşı oy kullandı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da Yeniköy-Kemerköy Termik Santralları'nın kömür sahasını genişletmek amacıyla Akbelen Ormanı çevresindeki 679 parsel için alınan acele kamulaştırma kararına karşı açılan davada, Danıştay 6. Dairesi, davanın reddine karar verdi. Daire, enerji arz güvenliği ve kömür rezervlerinin tükenmekte olması gerekçeleriyle acele kamulaştırma koşullarının oluştuğuna hükmetti.

Milas ilçesinde bulunan Yeniköy-Kemerköy Termik Santralları'nın kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla maden sahasının genişletilmesi için Akbelen Ormanı çevresindeki 6 köyde toplam 679 parselin acele kamulaştırılmasına karar verilmişti. Yurttaşlar, acele kamulaştırma kararına karşı toplamda 96 ayrı dava açmış, dava duruşması 16 Eylül'de Danıştay'da görülmüştü.

Danıştay 6. Dairesi, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tarafların savunmalarını değerlendirdi. Kararda, santralların mevcut kömür sahasındaki rezervlerin tükenmekte olduğu, Soma'dan kamyonlarla kömür taşındığı ve santralların elektrik üretimini sürdürmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Daire, yerli linyitle çalışan santralların baz yük sağlayarak elektrik şebekesinin istikrarına katkıda bulunduğu ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki üretim dalgalanmalarını dengelediği değerlendirmesini yaptı. Kararda, elektrik arz güvenliğinin sağlanması, enerji açığının azaltılması ve santralların faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla maden sahasının genişletilmesinde acelelik koşulunun oluştuğu sonucuna varıldı. Cumhurbaşkanlığı kararında hukuka aykırılık görülmediği belirtilerek, davanın reddine hükmedildi.

Karara bir üye karşı oy kullandı. Karşı oy gerekçesinde, maden üretiminin sürdürülmesi için taşınmazların kamulaştırılmasına ihtiyaç duyulmasının, tek başına acele kamulaştırma yöntemine başvurulmasını gerektiren olağanüstü koşulları ortaya koymadığı belirtildi. Karşı oyş gerekçesinde, olağan kamulaştırma nedenleri dışında acelelik koşullarının ayrıca ortaya konulması gerektiği vurgulanarak, dava konusu kararın ilgili taşınmazlar yönünden iptal edilmesi gerektiği ifade edildi.

ESRA IŞIK: "BiZ BU DAVADAN DA MÜCADELEDEN DE ASLA VAZGEÇMEYİZ"

Karara tepki gösteren İkizköylü Esra Işık, "Biz bu davadan da bu mücadeleden de asla vazgeçmeyiz. Biz bu yola yeni çıkmadık. Biz bu yola 8 sene önce çıktık. Bu şirket, '3-5 tane köylü' diye bizi hakir gördü, küçük gördü. Dedi ki 'Ben bunları ezer geçerim, paramla satın alırım, baskıyla bunları buradan gönderirim.' 8 senedir geçemedi buradan. Bu kararı da bu şirketlerin yüzü gülsün, bu patronları yüzü gülsün diye verdiniz. Bu iki şirkete verilecek bir karış toprak yoktur. Bir dal zeytin yoktur. Canımızı veririz, toprağımızı vermeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Danıştay 6. Dairesi Akbelen'de 679 parsel için açılan kamulaştırma davasını reddetti - Son Dakika
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