Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan Esnafa Destek Ziyareti - Son Dakika
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Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan Esnafa Destek Ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Bıyık\'tan Esnafa Destek Ziyareti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaflarla bir araya gelerek ortak akıl ve birlikte yönetim anlayışını vurguladı. Bıyık, esnafın görüşlerinin önemli olduğunu belirterek, Darıca'nın geleceğini birlikte inşa edeceklerini ifade etti.

06.05.2025 16:10  Güncelleme: 16:13
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf ile bir araya gelerek, "Her adımda birlikte hareket etmeye, Darıca'nın geleceğini esnafımızla, vatandaşımızla birlikte inşa etmeye kararlıyız." dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek hem hayırlı işler diledi hem de yerel yönetim anlayışının temelini oluşturan ortak akıl ve birlikte yönetim yaklaşımını bir kez daha vurguladı. Esnafla birebir görüşmeler gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca'nın geleceğini, sadece belediyenin değil, tüm ilçe sakinlerinin ve özellikle esnafın katkısıyla şekillendirmek istediklerini ifade etti. Ziyaret ettiği her dükkanda samimi şekilde karşılanan Başkan Muzaffer Bıyık, "Biz Darıca'da klasik belediyecilik anlayışının ötesine geçerek istişareye, katılıma ve ortak akla büyük önem veriyoruz. Esnafımız, Darıca'nın kalbidir. Onların görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Belediyecilik sadece hizmet üretmekle değil, aynı zamanda vatandaşla ve esnafla birlikte yönetim anlayışıyla daha güçlü hale gelir. Esnafımız hem ilçemizin ekonomisini ayakta tutuyor hem de mahalle kültürünü yaşatıyor. Onların görüşleri, bizim yol haritamız için çok kıymetli. Bu yüzden kapalı kapılar ardında değil, sahada, halkın içinde bir yönetim anlayışı benimsiyoruz." dedi.

Esnaf ise Başkan Bıyık'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarını doğrudan iletebilmenin kendileri için önemli fırsat olduğunu belirtti. Belediye olarak şeffaflık ve katılımcılığı esas aldıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Her adımda birlikte hareket etmeye, Darıca'nın geleceğini esnafımızla, vatandaşımızla birlikte inşa etmeye kararlıyız. Bu şehir hepimizin ve ancak birlikte çalışırsak daha yaşanabilir Darıca ortaya çıkarabiliriz." şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan Esnafa Destek Ziyareti - Son Dakika

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