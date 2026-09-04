Darıca Belediye Başkanı Bıyık, Zabıta Teşkilatı'nın 200. yılında personelle buluştu - Son Dakika
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Darıca Belediye Başkanı Bıyık, Zabıta Teşkilatı'nın 200. yılında personelle buluştu

Darıca Belediye Başkanı Bıyık, Zabıta Teşkilatı\'nın 200. yılında personelle buluştu
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla zabıta personeliyle bir araya geldi. Bıyık, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz çalışan ekiplere teşekkür ederek emeklerinin kıymetli olduğunu söyledi.

Darıca'da Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kentte huzur, güvenlik ve düzenin sağlanması için görev yapan ekiplerin çalışmalarını takdir etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla personelle bir araya geldi. Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelle bir araya gelen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların sağlığı, güvenliği, huzuru ve kent düzeninin sağlanması noktasında gece gündüz görev yapan zabıta ekiplerine teşekkür etti. Zabıta teşkilatının belediyecilik hizmetlerinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, zabıta personelinin sahada vatandaşlarla doğrudan temas halinde olduğunu ifade etti. Başkan Bıyık, "Zabıta arkadaşlarımız, Darıca'mızın huzuru, güvenliği ve düzeni için gece gündüz demeden görev yapıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için büyük özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her birinin emeği ve gayreti bizim için çok kıymetli" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediye Başkanı Bıyık, Zabıta Teşkilatı'nın 200. yılında personelle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darıca Belediye Başkanı Bıyık, Zabıta Teşkilatı'nın 200. yılında personelle buluştu - Son Dakika
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