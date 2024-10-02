Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Muhtarlarla Sorunları Tartıştı - Son Dakika
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Yerel

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Muhtarlarla Sorunları Tartıştı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Muhtarlarla Sorunları Tartıştı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, muhtarlarla düzenlenen toplantıda mahallelerin sorunlarını ve taleplerini konuşarak iş birliğini güçlendirme vurgusunda bulundu.

02.10.2024 11:51  Güncelleme: 11:53
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Muhtarlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Muhtarlarımızla ortak hareket ederek mahallelerimizdeki sorunları birlikte çözüyoruz" dedi.

Belirli periyotlarla her mahallede gerçekleşen buluşmaların adresi bu kez Osmangazi Mahallesi oldu. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık toplantıda muhtarlarla bir araya geldi. Her mahallenin farklı sorunları ve talepleri olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, muhtarlarla bir araya gelmeyi önemsediklerini söyledi. Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden itibaren her mahallemize eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Muhtarlarımızla ortak hareket ederek mahallelerimizdeki sorunları birlikte çözüyoruz" dedi.

Her zaman muhtarlarla dayanışma içerisinde olacaklarını ifade eden Bıyık, önümüzdeki süreçte de düzenli olarak bir araya gelmeye ve iş birliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, "Muhtarlarımız, mahallelerimizin nabzını tutan en önemli yerel yönetim temsilcileridir. Onların görüşleri ve talepleri bizim için çok değerli. Bu tür buluşmalarla hem yapılan hizmetleri anlatma hem de mahallelerimizin ihtiyaçlarını doğrudan öğrenme fırsatı buluyoruz. Amacımız, Darıca'yı hep birlikte daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Muhtarlarla Sorunları Tartıştı - Son Dakika

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