Darıca Belediyesi korosu kadınlar için konser verdi - Son Dakika
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Darıca Belediyesi korosu kadınlar için konser verdi

09.03.2022 11:57
Darıca Belediyesi korosu kadınlar için konser verdi

Darıca Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu'nun kadınlar günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği özel konser beğeni topladı.

Darıca Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu'nun kadınlar günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği özel konser beğeni topladı.

Darıca Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir konser düzenledi. Darıca Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu'nun kadınlar günü etkinlikleri kapsamında koro şefi Kıymet Şen yönetiminde verdiği 'Kadın Bestekarlarımız ile Bir Nefes' adlı konser, Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık'la birlikte Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim gören kursiyerlerden oluşturulan koro, Türk müziğinin önemli eserlerini Darıcalı kadınlar için seslendirdi, koronun sahne performansı izleyenlerden tam not aldı.

"Projelerimiz artarak devam edecek"

Kadınların toplum içindeki rolünü arttırmak için çalıştıklarını ve bu kapsamda kadınlara yönelik projelere önem verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Öncelikle hayatımızın her anında canla başla emek vererek sevgileri ve fedakarlıklarıyla dünyamızı güzelleştiren kıymetli kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum. Darıca Belediyesi olarak kadınları önemsiyor ve 'güçlü kadın güçlü Darıca' anlayışıyla projeler geliştiriyoruz. Bu özel ve anlamlı gün dolayısıyla güzel bir konser etkinliği düzenledik. Darıca Belediyesi olarak oluşturduğumuz koronun sahne alması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kadınlara yönelik çalışmalarımız ve projelerimiz artarak devam edecek" diye konuştu. - KOCAELİ

Darıca Belediyesi korosu kadınlar için konser verdi
Darıca Belediyesi korosu kadınlar için konser verdi
Darıca Belediyesi korosu kadınlar için konser verdi
Darıca Belediyesi korosu kadınlar için konser verdi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi korosu kadınlar için konser verdi - Son Dakika


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