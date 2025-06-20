Darıca Belediyesi\'nden Geleneksel Sünnet Şöleni

Darıca Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği sünnet şöleni, 22 Haziran Pazar günü Darıca Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte yaklaşık 350 çocuk sünnet ettirilecek. Şölen, 22 Haziran Pazar günü saat 18.30'da Darıca Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sünnet şöleni öncesinde sünnet olan çocuklar ve aileleriyle bir araya gelecek. Darıca Belediyesi önünden başlayacak olan kortej yürüyüşü Mehteran Takımı ile birlikte gerçekleşecek. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da çocuklarla birlikte korteje katılacak. Kortej yürüyüşünün ardından Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunacak. Sünnet şöleni daha sonra mehteran gösterisiyle devam edecek. Bütün masrafları ve kıyafetleri Darıca Belediyesi tarafından karşılanan çocuklara sünnet hediyeleri dağıtılacak. - KOCAELİ